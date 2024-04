Rapallo: festa per i 70 dello stabilimento Latte Tigullio, il Comune versa 4.900 euro

Domenica 21 aprile a Santa Maria del Campo, presso l’oratorio, verrà allestito un “Village Latte Tigullio” per la promozione di aziende agricole e imprese artigianali locali con un ricco programma di convegni ed eventi a tema. Per festeggiare i 70 anni dello stabilimento locale, verrà organizzata l’iniziativa “Latte in Festa” che prevede anche visite guidate allo stesso stabilimento.

La giunta di Rapallo, “rilevato che l’evento tende a valorizzare una eccellenza locale raccontandone la storia ed è strettamente legato alla comunità di Santa Maria e con la Città di Rapallo” ha stanziato un contributo di 4.900 euro a favore della “Centrale del Latte d’Italia spa” con sede a Torino in via Filadelfia.

