Sampdoria, Pirlo: “Rimanere coi piedi per terra, solo l’umiltà ci ha portato sino qui”

Genova. Quarta vittoria di fila, settimo posto con il Palermo nel mirino e lo scontro diretto sabato prossimo, Andrea Pirlo predica comunque calma, come succedeva in momenti molto più difficili. C’è però il suo zampino nella vittoria dopo che la Sampdoria si era momentaneamente impantanata in un pareggio che stava molto stretto: “L’ho sempre detto che le sostituzioni quando ci sono cambiano la partita. È fondamentale avere più scelte, lo vediamo nelle altre squadre sopra di noi. Eravamo sempre corti, ora abbiamo altre soluzioni con giocatori importanti e la possibilià di variare. Il risultato era in bilico e il rischio era di rovinare quello che avevi fatto bene, complimenti a loro che sono entrati e hanno migliorato le situazioni tornando a un atteggiamento del primo tempo dove avevamo giocato bene e chiuso solo sull’1-0″.

La squadra ha svoltato anche nell’atteggiamento. In una situazione in cui aveva tanto da perdere la Sampdoria “ha mostrato spirito e questa cosa è cambiata anche nei momenti meno lucidi, dimostrando anche in altre gare che è maturata. Gli errori ci hanno fortificato, i giovani hanno fatto esperienza e ci hanno portato a uscire da situazioni più complicate. Non abbiamo forzato le giocate, siamo rimasti dentro il gioco”.

» leggi tutto su www.genova24.it