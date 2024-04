Genova. Tutto pronto al Ferraris per il match tra Sampdoria e Ternana. I ragazzi di Pirlo sono chiamati a proseguire con la striscia positiva di risultati, viste le vittorie di Pisa e Reggiana, contro un avversario che naviga in cattive acque e potrebbe rilanciarsi. Pedrola va in panchina. Torna Murru dal primo minuto, Pirlo si affida a De Luca e Verre per l’attacco.

Ecco le formazioni in campo.

