Chiavari: l’enigma della strada (pista) di Ri Alto-Caperana

Da Nicola Orecchia, consigliere comunale di “Chiavari con Te!”

Che fine ha fatto l’acquisizione e la messa in sicurezza della strada interpoderale di Ri Alto-Caperana Alta, promessa in campagna elettorale?

Se lo chiedono pubblicamente con una lettera aperta le 80 famiglie che vi risiedono o che ivi

gestiscono bed and breakfast e sul tema ho presentato questa mattina un’interpellanza per

conoscere se e, nel caso, in che tempi questa Maggioranza intende portare a compimento il

lavoro avviato dalle precedenti amministrazioni.

Allo stato, infatti, il Comune di Chiavari con il Sindaco Levaggi ha cominciato a realizzare

l’illuminazione della strada, mentre con il Sindaco Di Capua e la collaborazione del

Consigliere Comunale Davide Cesaretti, ha acquisito al demanio comunale e ripristinato il

primo lotto di circa 800 metri nel tratto dalla curva di San Lazzaro.

Per completare l’opera mancano ancora gli interventi sui restanti 3 Km fino a Ri Alto.

» leggi tutto su www.levantenews.it