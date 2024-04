Colpito da infarto in mezzo alla strada: due passanti intervengono e gli salvano la vita

Genova. Le sue condizioni sono ancora gravi ma se è vivo lo deve a due passanti, un infermiere che lavora a bordo dei traghetti Tirrenia e una donna (probabilmente un medico fuori servizio) che stava passando a bordo di uno scooter, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118. E’ successo poco dopo le 12 di oggi nella centralissima via XX Settembre.

L’uomo, un italiano di circa 60 anni, si è accasciato a terra. Subito è accorsa una piccola folla di persone tra chi ha chiamato il 118 e chi urlava se c’era un medico. Era in arresto cardiaco e non respirava più. Il primo a soccorrerlo è stato un uomo appena sceso dal bus mettendo in campo tutte le manovre di primo soccorso con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

