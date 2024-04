Genitori scrivono alle istituzioni: “Senza lo skate park di Santo Stefano i nostri figli perdono un luogo nel quale praticare attività sportiva”

“Siamo un gruppo di genitori e, con la presente, desideriamo sottoporre alla vostra attenzione la spiacevole situazione che si è creata e che ci sta particolarmente a cuore. I nostri figli e le nostre figlie hanno intrapreso un percorso di arrampicata sportiva in una provincia come quella della Spezia che, almeno in teoria, dovrebbe prestare particolare attenzione a questa attività, considerando la particolare conformazione del territorio e la particolare e specifica vocazione della zona del Muzzerone”. Inizia così la lettera che un gruppo di genitori di ragazzi e ragazze che praticano arrampicata sportiva presso The Wall Boulder Industry, hanno scritto a tutte le autorità interessate per sensibilizzarle sull’importanza dell’attività svolta nello skate park di Pozano.

“I nostri figli – proseguono – di età che varia tra i 4 e i 15 anni, hanno investito molto in questo aspetto della loro vita e hanno scelto l’arrampicata sportiva come attività, preferendola a molte altre. Adesso, dopo anni dedicati a questo sport, si ritrovano senza più un posto dove poterla praticare in tutta la provincia. La chiusura, improvvisa e inattesa, dello Skatepark di Santo Stefano, non lascia pertanto solo la provincia orfana di uno spazio dove far arrampicare gli adulti e di un centro polifunzionale di pregio, ma, cosa a nostro avviso altrettanto importante, la lascia sprovvista dell’unico posto dove si svolgevano corsi di arrampicata sportiva per bambini.

Che cosa dovremmo fare, adesso? Dire ai nostri figli e alle nostre figlie che devono cambiare sport? Oppure arrivare fino a Viareggio, cambiando addirittura regione, per permettere loro di proseguire? Riteniamo che né le realtà comunali coinvolte, né la Regione che, in ottemperanza alla nostra Costituzione, non solo ma in particolare all’art. 33, sono e devono essere interessate alla promozione di una sana vita sociale dei più giovani, conforme alle loro aspettative e ai loro desideri, possano rimanere indifferenti di fronte a questa problematica.

Inoltre crediamo che per diverse ragioni, ciò possa riguardare anche realtà che, come il FASI o il CAI investono sulla promozione dell’arrampicata sportiva e che potrebbero forse, in qualche modo e in qualche forma, contribuire a risolvere il problema.

Con questa lettera chiediamo pertanto, in qualità di genitori di bambini e bambine, preadolescenti e adolescenti che praticano questa attività sportiva, di trovare con urgenza una soluzione valida a questo problema. Perché di un problema, indubbiamente si tratta, a meno che, come ripetiamo, nessuno dei soggetti che interpelliamo ritenga questo aspetto degno di interesse.

Non è pensabile che in provincia si resti senza un luogo dove i nostri figli e le nostre figlie possano proseguire l’attività sportiva che hanno scelto, con l’adeguata formazione di personale qualificato, non è pensabile che la nostra provincia resti ancora una volta un luogo dove i nostri figli e le nostre figlie non abbiano la possibilità di seguire le loro passioni, costringendoci a guardare altrove per poterle soddisfare. Fiduciosi in una soluzione che, fin da subito, non costringa i nostri figlie e alle nostre figlie a rinunciare a questo sport, ci appelliamo a voi. Qualora, per ragioni che non comprendiamo, lo Skatepark di Santo Stefano sia comunque costretto alla chiusura (ci auguriamo naturalmente, come prima cosa, che si trovi una possibilità per evitarlo!), chiediamo almeno una soluzione temporanea affinché gli insegnanti possano proseguire i corsi, per esempio presso i locali del Palazzetto dello Sport”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com