Gli studenti del Mazzini Da Vinci e del Grassi raccontano la “loro” città con sogni, paure e amori: ecco il libro “Invisibile immaginare”

Savona. La società Dante Alighieri di Savona ha ospitato per il Dantedì i ragazzi dell’ISS Mazzini Da Vinci e del Liceo scientifico O Grassi. Un’ora di letture e pensieri con uno dei più grandi narratori ed intellettuali italiani del secondo Novecento. La giornata è iniziata con le note di ‘Oltre il ponte’ ballata scritta da Calvino che rappresenta un bilancio della lotta partigiana, dopo sono stati letti e commentati alcuni brani tratti dal romanzo neorealista Sentiero dei nidi di ragno e da Palomar. Poi si è parlato de I nostri antenati ovvero una trilogia d’esperienze per come realizzarsi esseri umani, incompleti, isolati, vuoti. Infine è stato presentato un esperimento di narrativa combinatoria ‘Invisibile immaginare’ di prossima pubblicazione.

“La scuola è lavoro in rete (scientifico e Mazzni da Vinci), è integrazione (hanno partecipato alcuni alunni con abilità diverse), è cultura (Calvino presentato con letture, grafica, narrativa combinatoria e caa, cioè comunicazione aumentativa e alternativa). Partendo dall’opera di Calvino abbiamo domandato ai ragazzi di costruire con le parole le loro città invisibili, abitate da sogni, paure, incertezze e grandi amori; potevano scegliere se raccontare una città a cui erano particolarmente legati, la città natale o la città in cui tornano ogni estate in vacanza, oppure una città immaginaria o addirittura una utopica o esistita in epoche remote”, spiegano le docenti Francesca Frumento, Elisa Falce e Arianna Puppo.

