Il 4 aprile alla società “La Rocca di Legino” l’assemblea provinciale di Cgil Savona

Savona. Assemblea Provinciale della Cgil di Savona. Si terrà giovedì 4 aprile alla società “La Rocca di Legino” dalle 9 con delegati, pensionati e la presenza del Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà e il Segretario Nazionale Confederale Pino Gesmundo.

“Per sconfiggere la precarietà, per una giusta riforma fiscale per un nuovo modello sociale e di fare impresa, per rinnovare i contratti nazionali , per aumentare gli stipendi e pensioni e per zero morti sul lavoro. Oltre 300 delegate e delegati della Cgil di Savona in rappresentanza di tutti i settori produttivi della provincia di Savona per lanciare la campagna di mobilitazione della Cgil”, ha spiegato Andrea Pasa.

