La montagna nell’era dei cambiamenti climatici: Cai e Obiettivo Spezzia lanciano un concorso fotografico

In occasione del recente congresso nazionale Cai, tenutosi a Roma il 25 e il 26 novembre 2023 dove si è affrontato il tema “La montagna nell’era del cambiamento climatico” la sezione Cai La Spezia e il gruppo fotografico “Obiettivo Spezia”, condividendo i temi affrontati nel congresso, hanno deciso di bandire un concorso fotografico sullo stesso argomento.

Il bando , indetto in collaborazione con il Comune della Spezia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-Ufficio IV -Ambito territoriale della Spezia e la Fondazione Carispezia, ha lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza della montagna.ed è rivolto a studenti e ai cittadini, frequentatori o meno della montagna, al fine di sviluppare la cultura della montagna intesa come risorsa da tutelare di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico; l’intento è quello di evidenziare “situazioni” create dalla natura, ma anche dalle azioni dell’uomo nel nostro territorio (Lunigiana storica, Val di Vara, Val di Magra, Cinque Terre/Riviera ed Alpi Apuane).

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti ed i partecipanti saranno suddivisi in due categorie: studenti/classi della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ed adulti. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di n. 2 fotografie da inoltrare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.

Le opere, con la scheda d’iscrizione e liberatorie , dovranno essere recapitate con la seguente modalità : online all’indirizzo di posta elettronica eventi@cailaspezia.it da martedì 2 aprile sino a lunedì 20 maggio 2024.

Le prime tre fotografie classificate, per ogni gruppo (studenti/classi-adulti), saranno esposte e premiate nel corso della manifestazione che avverrà il giorno 5 giugno 2024 alla Spezia (giornata mondiale dell’Ambiente) presso la sede della Fondazione Carispezia. A discrezione della giuria potranno essere segnalate e/o premiate altre foto, attribuendo loro un premio speciale.

Locandina , regolamento , scheda d’iscrizione , liberatorie per minorenni e maggiorenni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito web : www.cailaspezia.it

