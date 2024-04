Liste d’attesa, interviene il difensore civico: si può accedere all’intramoenia pagando solo il ticket

Liguria. Mettere a disposizione una modulistica unica a livello regionale per poter accedere alle prestazioni sanitarie in intramoenia pagando solo il ticket quando le Asl non sono in grado di garantirle nei tempi previsti dalle prescrizioni mediche. È la richiesta che il difensore civico della Liguria Francesco Cozzi ha inoltrato alla direzione generale della Regione e di Alisa in una nota del 12 marzo, seguita da un ulteriore sollecito partito negli scorsi giorni dopo la segnalazione dell’associazione Impegno Comune di Chiavari.

Si tratta infatti di una “scorciatoia” prevista dalla legge, che però in pochi conoscono. A stabilirlo è il decreto 124 del 29 aprile 1998: “Qualora l’attesa della prestazione si prolunghi oltre il termine fissato, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale privata, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale l’intero costo della prestazione”.

