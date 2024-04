Portofino: il Comune inserisce il tunnel per Paraggi nel calendario… Degli eventi

Presentato il calendario degli eventi primaverili in quei di Portofino, e fra raduni, degustazioni, concerti e processioni spunta… Il tunnel con Paraggi, recentemente inserito dalla Città Metropolitana nel suo piano strategico. L’opera è particolarmente agognata dal sindaco Matteo Viacava, che la ritiene e fondamentale per il futuro del Borgo. Fra gli indubbi vantaggi del traforo spicca la potenziale trasformazione della SP227 in sentiero pedonale e/o pista ciclabile. La notizia è che il Comune ha inserito la presentazione del progetto di prefattibilità nel calendario degli eventi primaverili. L’appuntamento è il 19 aprile alle ore 17.30, presso il Teatrino Comunale. Nel 2020 il Comune di Portofino e i Dipartimenti DICCA e DAD dell’Università di Genova avevano stipulato una convenzione che li vedeva impegnati nell’approfondimento delle reali condizioni di progettazione dell’opera. Due gallerie da un chilometro in totale con imbocco alla Cervara, un parcheggio interrato di interscambio a Paraggi e un piano economico che dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro sono gli elementi ormai noti sui quali si svilupperà la presentazione.

