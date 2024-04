Quattro giorni di Festival delle geografie a Levanto

Conoscenza del mondo oggi purtroppo vuol dire immergersi nella storia nell’economia e nella cultura alla base, sovente, purtroppo, di situazioni conflittuali. E non sempre ne conosciamo a sufficienza per comprendere. A volte facciamo anche fatica a posizionare sul globo. Proviamo ad accendere qualche luce e a mettere a fuoco qualche zona del mondo, dove accadono cose che non sempre comprendiamo. E lo facciamo con il “Metodo Geofest” sperimentato negli otto anni precedenti:

– Relatori con la capacità di essere diretti e semplici, come solo le persone competenti sono in grado di fare;

– Gestori di laboratori sperimentati per le diverse età;

– Escursione speciale con una guida specialissima;

– Musica teatro cibo e vini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com