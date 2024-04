“Razza bianca a rischio estinzione”, bufera sulle parole dell’assessore regionale Scajola

Genova. “Andiamo veramente al rischio estinzione, come dicono molti esperti, che dicono che la cosiddetta razza bianca europea è a rischio estinzione. E lo sarà molto probabilmente. Perché mancano, secondo me, e dobbiamo incentivarle, politiche nazionali più forti”. La frase è stata pronunciata la settimana prima di Pasqua in consiglio regionale dall’assessore all’Edilizia della Liguria, Marco Scajola.

Scajola, intervenendo per dare il parere della giunta riguardo a una mozione sulla carenza di alloggi per gli affitti a lungo termine, ha espresso il suo ragionamento, passato quasi inosservato. Fino a oggi. “Quasi”, perché il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, aveva provato a chiederne immediatamente conto in aula, in mezzo a un’altra interrogazione, ma Scajola aveva respinto le accuse, affermando che il dem aveva frainteso.

