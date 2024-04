Tunnel di Capo Noli, il Wwf chiede chiarimenti alle amministrazioni di Finale e Noli: “Ci sono alternative a minore impatto ambientale”

Noli. “Le amministrazioni comunali di Noli e Finale Ligure diano spiegazioni rispetto al progetto del tunnel di Capo Noli annunciato dal vice ministro Rixi“. A chiederlo è la segreteria del Wwf di Savona.

“Negli ultimi mesi alcune frane hanno nuovamente interessato l’Aurelia fra Noli e Finale, sempre però all’esterno del tracciato della galleria progettata, sottoposta a procedura Via fino al 2019, ed alla quale si sono dichiarati ufficialmente contrari nel passato i consigli comunali di Noli e Finale, seppur con motivazioni in parte diverse – ricordano dall’associazione – In parallelo è tornata all’attenzione del pubblico l’idea di far ripartire il progetto, sostanzialmente per un serie di annunci di pubblici amministratori che lo rilanciano, parlandone come di necessaria soluzione per evitare la chiusura dell’Aurelia nel caso di frane (chissà come, se sono fuori dal tracciato), o ne comunicano un nuovo corposo finanziamento”.

