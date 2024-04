Vuole uccidersi in un parco pubblico armato di pistola con matricola abrasa: salvato e arrestato

Genova. Ha chiamato il 112 dicendo che voleva togliersi la vita. L’uomo, un 62enne italiano residente a Lavagna, poi è uscito di casa è andato in un parco pubblico e si è seduto su una panchina. Con sé aveva una pistola, una Beretta con matricola abrasa e 24 proiettili. Subito sono scattate le ricerche dei carabinieri finché i militari dell’Arma non lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Alla vista dei carabinieri il 62enne si è portato l’arma da fuoco alla tempia minacciando di suicidarsi ed ha poi sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio, urlando ai Carabinieri di non avvicinarsi.

» leggi tutto su www.genova24.it