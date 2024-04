A Pontedecimo dal 6 aprile una via per Luigi Ghiglione, ciclista degli anni Venti e promotore del Giro dell’Appennino

Genova. Sabato prossimo 6 aprile alle 9.30 a Pontedecimo verrà intitolata una via a Luigin Ghiglione: “Via Luigi Ghiglione Presidente dell’U.S. Pontedecimo Promotore del Giro dell’Appennino”. L’appuntamento è all’incrocio davanti all’Ospedale Gallino tra ponte Dellepiane, via Pieve di Cadore e via Ricreatorio. La via in oggetto sarà il nuovo tratto di strada tra l’’incrocio stesso e via Poggi, dalla piscina.

Ghiglione fu un eccellente ciclista negli anni Venti del Novecento, capace di scalare la Bocchetta in 27’ con bici top di gamma da 13,5 kg e 46:19 di rapporto, i Giovi dal dazio, dove ci sono ora le strisce pedonali a nord del capolinea, in 25’, tempi impressionanti, viste anche le strade sterrate; sono buoni tempi anche adesso con bici nettamente più performanti e strade scorrevoli. Promosse il ciclismo giovanile e fu un ottimo tecnico capace di portare a Pontedecimo un titolo italiano di ciclocross nel 1955 e un terzo posto nel 1956 più varie maglie azzurre con Mario Aldo Rossi, un ottimo atleta come Sergio Ferrando al professionismo e a conquistare con Elio Magnanego, Valerio Chiarlone e altri atleti fior di vittorie in giro per l’Italia.

