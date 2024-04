Antenna in Via Crociata, l’assessore Cervia: “Da società veto a ogni proposta di sito alternativo”

“Sono iniziate questa mattina le operazioni per la realizzazione da parte di Inwitt, compagnia che realizza infrastrutture per la telefonia mobile per Tim e Vodafone, di un’antenna in Via Crociata. La pratica, presentata diversi mesi fa, è stata esaminata in funzione del Regolamento comunale delle antenne e di tutti gli altri vincoli presenti sul territorio comunale quali il paesaggistico, o l’idrogeologico”. Ne da informazione in una nota Nicolas Cervia, assessore all’Ambiente del Comune di Arcola. “L’area scelta da Inwitt non è sottoposta ad alcun vincolo o limitazione tale da poter porre un diniego alla pratica – continua Cervia -. In questi mesi abbiamo comunque chiesto alla società di valutare siti alternativi, ad esempio in corrispondenza di pali già presenti oppure altri terreni di proprietà comunale, individuati tramite il Regolamento come aree idonee. Le interlocuzioni purtroppo hanno avuto esito negativo, visto il costante veto della società ad ogni diversa ipotesi prospettata, ivi compresa la possibilità di spostare il palo in una zona più periferica della solita proprietà per recare meno impatto possibile”.

Conclude Cervia: “Purtroppo ad oggi la normativa è molto favorevole alle compagnie telefoniche dato che le nuove infrastrutture sono equiparate a vere e proprie opere di urbanizzazione primaria e non consente alle amministrazioni comunali di avere strumenti vincolanti per poter negare a priori. La scelta di redigere il Regolamento, poi approvato nel 2023, presa anche tenendo conto del suggerimento da parte degli uffici regionali competenti, ci consente soltanto di evitare una proliferazione indiscriminata di impianti e ci dà la facoltà di aprire tavoli di confronto con le compagnie telefoniche. Un ulteriore strumento è il Piano delle antenne, attualmente in fase di redazione, che tuttavia è utile soltanto a limitare le aree idonee al posizionamento delle antenne, ma non consente il divieto”.

