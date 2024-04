Bellezza e innovazione: cosa portano i territori al tavolo del Bitesp. Le proposte di Follo e Riccò

Manca pochissimo alla prima edizione di Bitesp, la due giorni organizzata dal Comune della Spezia per la promozione di Ala che permetterà numerosi approfondimenti e incontri con potenziali partner internazionali. Numerosi i comuni spezzini che hanno aderito alla due giorni. Tra questi Follo e Riccò del Golfo che metteranno al centro le proprie peculiarità, anche dei luoghi “segreti” in certo senso e progetti innovativi. A illustrarli sono i primi cittadini Rita Mazzi e Loris Figoli.

La sindaca di Follo in una nota spiega: “Attraverso la partecipazione a questo evento, intendiamo promuovere per la prima volta in maniera efficiente , la nostra posizione come destinazione turistica, offrendo esperienze autentiche e ai nostri visitatori. Paesaggio , turismo sportivo, cultura,storia,enogastronomia. In 5 parole c’è tutto quello che serve per lo sviluppo di un turismo sostenibile che può rappresentare un reale volano economico, anche e soprattutto per le future generazioni. Il turismo in Val di Vara è già iniziato ecco perché il Comune di Follo ha aderito a questo progetto di area vasta con capofila il Comune di La Spezia. Perché crediamo nel termine “sistema”, se lo riempiamo di contenuti ( ospitalità, natura, sentieri, agricoltura,antichi mestieri, enogastronomia). Vogliamo intercettare i turisti più consapevoli ed esigenti che concepiscono il turismo come esperienza e non come mero consumo. E’ stato fatto un gran lavoro da alcuni componenti della mia squadra da me incaricati, di censimento di tutte le attività ricettive/turistiche, agroalimentari, sportive ed esperienziali del Comune Di Follo, li abbiamo fatti interagire per la prima volta tra di loro, ed è stato un momento di massima condivisone, e come primo cittadino, sono sicura che questa iniziativa potrà avere delle ricadute molto importanti sul nostro territorio. E’ un inizio a cui le attività del territorio hanno risposto con entusiasmo e questo mi fa ben sperare!”

“Durante la fiera, il Comune di Follo presenterà una vasta gamma di attività ed eventi che caratterizzano il nostro territorio – conclude -, dalle visite guidate nei borghi storici, alle esperienze sportive e outdoor, sino ai percorsi enogastronomici nelle nostre pittoresche campagne. Inoltre, sarà l’occasione per incontrare operatori del settore turistico, media specializzati e potenziali partner, al fine di sviluppare sinergie e promuovere nuove opportunità di collaborazione”.

Loris Figoli sindaco di Riccò del Golfo spiega come il suo Comune abbia puntato all’innovazione: “Accoglienza, cibo, vini e cultura passano per la App comunale e, grazie all’intelligenza artificiale, risponde ai bisogni di un mondo poliglotta e senza frontiere. L’associazione culturale “Casté Vive” si è resa partecipe a servizio del Territorio, affinché l’intera offerta presente sul Comune possa arrivare ai tavoli dei buyer turistici che partecipano alla Bitesp. A Castè è nato uno dei primi nuclei di accoglienza culturale e turistica sostenibile dell’intera regione. Prestigiose università internazionali e artisti di rilievo sono passati da lì per affrontare e sviluppare la propria ricerca su tutto il territorio comunale. L’esperimento di ospitalità diffusa e di nuova residenza, alla quale sta per affiancarsi l’hotel paese di Codeglia, ha dato vita a realtà economiche che sono, saranno, di sostegno e propulsione per tutta l’imprenditoria turistica locale. L’ente si presenta con un documento grafico innovativo, che sarà reso disponibile a tutti gli operatori commerciali del Territorio secondo una visione per la quale ogni componente della Comunità sia occasione di “experience”. Tutti i buyer riceveranno l’intera anagrafe della ricettività locale affinché possano comporre pacchetti turistici sull’intero ambito comunale che ha saputo vendere circa 12mila notti nel 2023”.

“Percorsi olfattivi, l’idea di uno chic-nick nel vigneto, la passeggiata nell’arte e nel bosco, un percorso yoga, un matrimonio non spazi paesaggistici unici. Tutto rappresenta quella nuova frontiera del turismo sostenibile su cui la Comunità di Riccò del Golfo di Spezia sta investendo da anni – prosegue il sindaco -.

A breve, si costituirà il tavolo locale, dove tirare le somme del Bitesp e partire con la integrazione dell’offerta: Riccò già oggi dispone sul territorio di guide in lingua, peculiarità podistiche e ciclistiche, specialità gastronomiche, in contesti abitativi ed artistici distribuiti su 25 tra piccole e grandi frazioni. Una ospitalità diffusa reale, vera, concreta, in cui i paesi sono ancora tutti abitati: dove ancora ci passa lo scuolabus. Resta prioritario per le attività locali, di iscriversi dunque alla rivoluzionaria APP, che trasforma il territorio a portata di click: per chi lo vive e per chi lo sceglie. Parafrasando il noto spot di una compagnia crocieristica, siamo in grado di misurare la nostra offerta per attimi momenti e sensazioni, non per minuti”.

