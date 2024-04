Car sharing di comunità: al Biscione il primo esperimento

Genova. Parte a Genova il primo Car Sharing di comunità, un progetto pilota di mobilità integrata green, sviluppato da Elettra Car Sharing con il sostegno del Comune di Genova, che consentirà ai residenti del quartiere Il Biscione di utilizzare veicoli elettrici condivisi tra gli abitanti del condominio.

A partire da giovedì 4 aprile, una prima Volkswagen e-Up! elettrica di Elettra Car Sharing sarà a disposizione di tutti i residenti che già hanno aderito e di quelli che aderiranno al progetto. Gli utenti del quartiere Il Biscione potranno prenotare l’auto direttamente attraverso la App del servizio e utilizzarla in condivisione seguendo le regole standard del car sharing cittadino. L’auto sarà disponibile presso un parcheggio riservato di Vvia Loria e i residenti godranno di una tariffa agevolata, come incentivo all’utilizzo del nuovo servizio e come ringraziamento per aver preso parte al progetto pilota.

