Chiavari: Cento ragazzi della Diocesi a Roma alla scoperta delle Istituzioni

Sono rientrati a casa con la consapevolezza che la cura del bene comune è possibile nella misura in cui ciascuno è disponibile a mettersi in gioco nella “Politica” con la P maiuscola, come ama definirla Papa Francesco.

Bilancio positivo per l’esperienza “Diventare grandi”, promossa dall’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi, che ha visto oltre cento ragazzi a Roma, nelle giornate di lunedì e martedì, per entrare a contatto con la storia dell’Italia e le sue Istituzioni.

La spinta alla nascita della Repubblica è stata evidenziata da due tappe. Grazie alla fondazione “Shoah”, nel quartiere ebraico, i ragazzi hanno ascoltato la testimonianza di persone scampata alla furia nazista durante il rastrellamento del ghetto di Roma nel 1943.

Successivamente la visita alle Fosse Ardeatine, ricordando il sacrificio di oltre 300 persone uccise dalle forze naziste. Quindi il ruolo della Repubblica oggi, con la visita guidata al Quirinale e l’approfondimento sui temi fondamentali della Costituzione.

Spazio anche all’attività della Farnesina, con un significativo incontro con Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro si è mostrato molto disponibile nel dialogo con i giovani ad un confronto aperto su tanti temi, come ad esempio la ricerca della pace nel complicato quadro internazionale. Il servizio della Chiesa, attraverso la bellezza di tante storie dedicate agli altri, è

stato evidenziato dal cardinal Angelo Comastri, che ha invitato i giovani a spendere la vita con gioia per chi è nel bisogno.

