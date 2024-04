Chiavari: sedie dipinte donate ai Comuni che patrocinano la mostra

Da Maria Rosa Razeto presidente “Le arti si incontrano”; Federico Messuti sindaco di Chiavari; Michela Canepa vicesindaco di Chiavari; Silvia Stanig, assessore alla Cultura di Chiavari

“La sensibilità degli artisti non si siede mai” – Auditorium San Francesco Via Entella, 7, con il patrocinio del Comune di Chiavari – Regione Liguria e dei comuni: Avegno – Bogliasco – Borzonasca – Camogli -Casarza Ligure – Chiavari – Cogorno – Carasco – Cicagna – Favale di Malvaro – Lavagna – Leivi – Lorsica – Lumarzo – Mezzanego – Moconesi – Moneglia – Nè – Neirone – Pieve Ligure – Portofino – Rapallo – Recco – Rezzoaglio – San Colombano Certenoli – Santo Stefano D’Aveto – Santa Margherita Ligure – Sestri Levante – Sori – Uscio – Zoagli

Con questa mostra gli artisti desiderano dare un messaggio, attraverso il colore, di coraggio, fiducia e determinazione a tutte quelle donne che ogni giorno subiscono violenze di ogni tipo e non riescono a parlarne con nessuno, vuoi per vergogna, per paura, o magari con la speranza che tutto passi.

“Dicono che la percezione del colore che viene recepita dal cervello ha senza dubbio un’influenza sulla nostra psiche. I colori caldi trasmettono sensazioni positive e stimolanti ma contestualmente rappresentano concretezza, decisione, i colori freddi trasmettono fiducia e rassicurazione.

La sedia significa accoglienza, per tanto queste “opere” saranno ospitate nei comuni che hanno patrocinato e condividono questo messaggio, quale segno di accoglienza, rispetto e fattività.

