Chiuso bando regionale efficientamento energetico, domande per oltre 13 milioni

“Regione Liguria è pronta ad accompagnare 49 imprese nel processo di miglioramento energetico e riduzione dei consumi delle attività produttive”. A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana alla chiusura del bando regionale da 10 milioni di euro, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, in favore delle MPMI intenzionate a investire in efficientamento energetico.

Sono, infatti, pervenute a Filse alla scadenza della misura 49 domande per un importo richiesto pari a 13,1 milioni di euro. Si ricorda che l’agevolazione regionale per le micro, piccole e medie imprese è concessa, a copertura dell’88% dell’investimento effettuato, in parte a fondo perduto (43%) e in parte a prestito (45%) e che i progetti, per essere ammissibili al co-finanziamento regionale, devono prevedere un risparmio almeno del 30% delle attuali emissioni di gas climalteranti dello stabilimento o del complesso degli stabilimenti dell’impresa. Per le grandi imprese l’agevolazione è limitata al prestito a tasso particolarmente vantaggioso a copertura massima dell’80% dell’investimento.

