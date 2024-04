Codice dello spettacolo: incontri a Roma con le Regioni

Prende il via il confronto tra il Ministero della Cultura e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal governatore ligure Giovanni Toti, sul testo del nuovo Codice dello Spettacolo. Nella seduta odierna della Commissione cultura della Conferenza, oltre a delineare i principi generali del provvedimento, è stato concordato con il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi l’avvio di un tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche che coinvolgono direttamente le Regioni attraverso competenze garantite dalla Costituzione.

“Sono soddisfatto di questo primo confronto – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – in cui è emersa l’importanza di maggiori risorse e di una revisione normativa per il settore dello spettacolo dal vivo, uno dei più colpiti dal lungo lockdown conseguente al Covid. Massima collaborazione da parte delle Regioni nella scrittura di un testo da tempo atteso dagli operatori del settore, che deve però tener conto, come sottolineato, della pluralità dei territori. In questo senso gli Enti regionali possono contribuire nell’esprimere al meglio le potenzialità del comparto facendo luce su tutte le esigenze”.

