Difesa e civile al centro di un incontro in Confindustria: “Spezia simbolo fruttuoso incontro tra i due mondi”

Martedì 9 aprile alle 17.00, presso la sede di Confindustria La Spezia (Via G. Minzoni 2), Associazione Museo della Melara organizza un incontro ad ingresso libero dal titolo Pratiche di utopia. Difesa e Civile: La Spezia tra industria, arte e design.

“Il tema proposto è di grande attualità – spiegano i promotori nella nota di presentazione dell’iniziativa -. Alcuni importanti esponenti del mondo della cultura, dell’impresa e del design proporranno infatti alcune riflessioni sul legame tra due contesti apparentemente separati, ma in realtà profondamente connessi, il settore della Difesa e quello Civile, focalizzandosi specificamente sulla città della Spezia. La Difesa, che si configura storicamente come una esigenza primaria di una società organizzata, costituendo un complesso di valori e tecnologie d’avanguardia, intraprende percorsi progettuali, produce innovazioni, genera rappresentazioni simboliche che incidono positivamente nello sviluppo della collettività. Quotidianità e immaginario, se riflettiamo attentamente, sono spesso permeati da idee e prodotti sviluppati inizialmente per scopi militari: da internet alla medicina, fino al design e alla moda che sono debitori di continui trasferimenti conoscitivi ed estetici mutuati dalla Difesa alla vita tutti i giorni. La città della Spezia è di fatto un simbolo perfetto del fruttuoso incontro tra i due mondi. Da borgo marinaro a città simbolo dell’Italia unita, la sua vocazione da sempre è quella di coniugare esigenze della Difesa e applicazioni nel mondo produttivo e dei servizi della società Civile. Natura e cultura, turismo e cantieristica, design e innovazione, un punto di vista privilegiato per capire come una lunga storia di eccellenza possa offrire una ricca progettualità per il futuro”.

ENTI COINVOLTI

Associazione Museo della Melara

Fondazione Leonardo LEARNING THE FUTURE

Confindustria La Spezia

Comune della Spezia

