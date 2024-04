Educatori, subacquei e tappezzieri: tutti gli annunci di lavoro della settimana

Non solo ristorazione, cantieri ma anche lavori pratici e delicati sempre legati al turismo da eseguire nelle profondità marine. E’ il caso di una realtà spezzina che ha pubblicato un annuncio, tramite i centri per l’impiego della Spezia e Sarzana che questa settimana hanno elaborato 387 proposte su tutto il territorio, per due ormeggiatori/operatori subacquei. In particolare nell’annuncio si legge: “Le risorse dovranno svolgere le seguenti mansioni: servizi di accoglienza imbarcazioni e controllo imbarcazioni all’ormeggio, conduzione gommone di assistenza all’ormeggio. Potrebbero essere necessarie eventuali attività subacquee ad una profondità massima di 10 metri per cui si richiede capacità di effettuare immersioni. Per chi fosse disponibile a tale particolare mansione si richiede brevetto Ots o disponibilità a conseguirlo a carico dell’azienda. Dovranno svolgere altresì, piccoli lavori di pulizia e manutenzione del porto turistico (es. idraulica, giardinaggio). Si richiede preferibile ma non indispensabile esperienza nelle mansioni e disponibilità ad essere formati nelle attività elencate. Si richiedono inoltre, conoscenza almeno di base della lingua inglese, buona manualità, disponibilità al lavoro nei week end, festivi e notturni, buone capacità relazionali. Si offre contratto a tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione. Lavoro di 6 giorni su sette su turni diurni e notturni (3 notti al mese). Sabato/domenica e festivi lavorabili sempre a turno”.

Gli annunci pubblicati dal Centro per l’impiego, come di consueto scaricabili qui in versione pdf, coprono tutti i settori economici. Per chi fosse interessato a lavorare sulla terra ferma e ha grande creatività un’altra realtà spezzina cerca un tappezziere. In questo caso la risorsa dovrà ovrà disfare, imbottire, rivestire divani, poltrone, testiere di letti, etc. provvedere al montaggio di bastoni e altre strutture per tendaggi, effettuare le necessarie misurazioni. Richiesta esperienza nelle mansioni. Si offre tempo indeterminato part time con orario dalle 08:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Per chi poi fosse interessato a lavorare a contatto con le persone e ha capacità di ascolto§: “Una cooperativa sociale ricerca per le zone della Spezia e Lerici 2 educatori per assistenza socio-educativa territoriale e assistenza educativa scolastica – si legge in un altro annuncio -. Saranno valutate candidature di persone in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze dell’educazione (classe L-19), laurea in psicologia, laurea in servizio sociale o qualifica di educatore socio-pedagogico conseguita a seguito di corso di formazione per complessivi 60 cfu nelle discipline prevista dalla legge. Richiesti inoltre patente B e mezzo proprio, esperienza nelle mansioni, conoscenze informatiche (word, excel, internet e posta elettronica). Si offre tempo determinato di 6/12 mesi, con orario che si snoda nella fascia oraria dalle ore 8 alle 19. Saranno valutate disponibilità sia full time che part time. Disponibilità a lavorare nei weekend. Possibilità di trasformazione a tempo indeterminato”.

