Euroflora 2025, il ritorno alla Fiera di Genova tra origami e omaggi all’arte contemporanea

Genova. Parola d’ordine: rinascita. Questo il tema scelto da chi è stato chiamato a disegnare il layout della 13esima edizione di Euroflora. Rinascita come elemento intrinseco della natura ma anche con rigenerazione urbanistica, quella in atto nella zona della fiera di Genova, ormai rinominata Waterfront Levante: “Abituiamoci a chiamarla così”, dice il sindaco Marco Bucci alla presentazione della kermesse, a quasi un anno esatto dalla sua messa in scena.

La prossima Euroflora si terrà a Genova, dal 24 aprile al 4 maggio 2025. La mostra internazionale di piante e fiori, unico appuntamento italiano tra le floralie europee, organizzata da Porto Antico di Genova con la collaborazione del Comune di Genova, della Regione Liguria e della Camera di Commercio, dopo le ultime due edizioni ai parchi di Nervi (2018 e 2022) torna nella sede dove tutto è iniziato, nel 1966, l’ex quartiere fieristico, oggi oggetto di un grande intervento di rigenerazione urbana spinto dal privato Cds, voluto dal Comune di Genova e firmato dall’architetto Renzo Piano.

» leggi tutto su www.genova24.it