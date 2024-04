Festival, Blanco assolto: “Teso per la competizione”. Codacons: “Gaffe del tribunale, non era in gara”

Sanremo. Il giudice per le indagini preliminari di Imperia assolve Blanco per il caso del palco distrutto durante l’esibizione all’Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l’opposizione presentata dal Codacons, associazione dalla cui denuncia era nata l’indagine per danneggiamento.

Spiega il Codacons: “Nel motivare la sua decisione, tuttavia, il Tribunale di Imperia commette una ‘gaffe’, attribuendo il comportamento dell’artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l’artista partecipava. Peccato però che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano”.

