Infortuni sul lavoro, +78% le denunce per malattie professionali. Calà (Cgil Liguria): “L’11 aprile sciopero generale dei settori privati”

Liguria. Gli infortuni sul lavoro in Liguria aumentano, anche quelli mortali, così come le denunce per malattie professionali. È la fotografia che emerge dai dati Inail riferiti al bimestre gennaio – febbraio 2024 in rapporto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed elaborati da Marco De Silva responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria.

L’aumento degli infortuni sul lavoro in Liguria è concentrato in prevalenza nella città Metropolitana di Genova che, nel periodo indicato, vede un aumento del + 6,5% delle denunce, fatto ancora più grave se si considera la contrazione delle assunzioni con contratti di lavoro dipendente del settore privato che nel 2023 hanno registrato un – 2,8%.

