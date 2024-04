La fibromiaglia vista come un’armatura pesante e impossibile da levarsi. Lo sanno bene le migliaia di donne che ci convivono in un mondo che ancora non riconosce questa condizione come invalidante. Alla Spezia da tempo si è costituita la sezione locale del Comitato fibromialgici uniti e per 11 aprile, alle 17 a Sarzana a Palazzo Roderio, organizza un incontro informativo dal titolo “Fibromialgia, l’armatura invisibile”.

La locandina dell’evento

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com