L’ammiraglio Ribuffo lascia la Spezia: “Tante cose non fatte, ma la Marina tornerà motore della città”

Rifugge dalle autocelebrazioni nel suo discorso di commiato dalla Spezia. L’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo lascia da oggi il Comando interregionale marittimo Nord, chiamato a Roma a far parte della Struttura di missione per le politiche del mare con il compito della redazione del futuro Piano del Mare. Un domino che ha reso vacante la sede di Viale Amendola, a cui viene chiamato l’ammiraglio Flavio Biaggi, fino a una settimana fa comandante marittimo a Taranto, a sua volta sostituito dall’ammiraglio Vincenzo Montanaro.

Il livornese lascia il ruolo che aveva ereditato da Giorgio Lazio nell’ottobre del 2021, scegliendo di elencare ciò che sotto il suo comando non è riuscito a realizzare. “Mi ha fatto sempre sorridere ascoltare gli ufficiali che indugiano su ciò che hanno portato a termine nel momento del congedo – ha detto dal podio con qualche segno di commozione, comune a tanti suoi predecessori -. Io parlerò di ciò che non sono stato in grado di fare ed è un elenco che potrebbe essere lungo. Non sono stato in grado di contrastare il degrado delle nostre infrastrutture in un contesto penalizzato dalla carenza di personale e inibito da norme inadeguate che non permettono ai comandi di fare manutenzioni agevolmente. Non sono riuscito a favorire l’assunzione di nuovo personale civile, fondamentale per mettere in campo le nostre capacità strategiche. Non sono stato in grado di avviare il progetto di rilancio dell’arsenale, ormai in avanzato stato di progettazione presso il ministero della Difesa”.

