L’ex consigliere comunale: “Puc Arcola obsoleto e vetusto, giustamente ha avuto parere negativo”

Ecco, per l’ennesima volta la maggioranza che amministra il Comune di Arcola ha centrato l’obiettivo che si era prefissa; il nuovo Piano urbanistico comunale obsoleto e vetusto ha giustamente avuto un parere negativo dalla Regione Liguria e quindi non è possibile adottarlo. Un grosso insuccesso per la sindaca Paganini la quale si è spesa in lungo e in largo cercando di portare a termine un Puc vecchio di oltre venti anni, dove le criticità esistenti all’epoca sono rimaste tali, dove nessun sindaco e nessuna maggioranza (peraltro tutte di sinistra) in questi anni è riuscita ad apportare quelle mitigazioni ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche che sarebbero state necessarie per l’adozione. Difficoltà sono state evidenziate anche per ciò che riguarda gli assi fluviali, le aree industriali e le zone abitative e tutto questo costringerà la futura giunta, quella che verrà all’indomani delle amministrative di giugno, a rivedere e rimodulare quasi completamente il Piano urbanistico comunale adattandolo ai giorni nostri.

Giovanni Bocca, ex consigliere comunale Arcola

