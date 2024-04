Molassana, cambiata la viabilità in zona ponte Fleming per i cantieri degli assi di forza

Genova. Da ieri sera è cambiata la mobilità a Molassana a causa dei cantieri per la realizzazione dei cosiddetti Assi di forza del trasporto pubblico locale (rete filoviaria e strutture

connesse).

Dalle 20 di ieri sino alle 19 del 2 giugno su Ponte Alexander Fleming è istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h. Inoltre per i veicoli che percorrono il ponte da mare verso monte (da via Adamoli a via Molassana), le direzioni consentite sono diritto o destra all’intersezione con area accesso/uscita del parcheggio di piazzetta Giuseppe Bruno Benassai e via Nazionale.

