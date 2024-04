Music for Peace, il caso della missione umanitaria bloccata finisce in Europarlamento

Genova. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle portano al Parlamento europeo il caso dell’associazione Music for Peace che si è vista bloccare la missione umanitaria per portare medicinali e cibo alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

L’eurodeputato del Pd Brando Benifei e la collega Maria Angela Danzì del M5s chiedono a Josep Borrell, vicepresidente della Commissione e alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, “di attivarsi per chiarire i motivi dell’accanimento nei confronti di Rebora (il presidente dell’associazione espulso dall’Egitto, ndr) e quali azioni siano possibile per consentirgli l’ingresso in Egitto”.

