Nuova diga, Salvini assicura: “Si farà tutta entro il 2026”. A maggio la posa del primo cassone

Liguria. Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari liguri Ilaria Cavo, Valentina Ghio e Andrea Orlando durante il question time alla Camera, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha confermato: “La diga di Genova è fondamentale, si farà e rappresenterà uno snodo fondamentale per creare ulteriore lavoro e ricchezza nel Nord Ovest. L’opera prosegue e proseguirà nel pieno rispetto del cronoprogramma, tanto che a maggio avverrà la posa del primo cassone in mare. Ad oggi il termine dei lavori è previsto nei termini contrattuali“. Rassicurazioni che arrivano dopo la delibera di Anac che ha confermato sette profili di criticità nell’assegnazione dell’appalto, delibera che ora l’Autorità di sistema portuale valuta di impugnare.

Nel frattempo è iniziata oggi a Vado Ligure la prefabbricazione del primo cassone: secondo quanto ha riferito in aula Salvini, si tratta del primo dei quattro destinati al pennello provvisorio di protezione dell’area di cantiere. Il primo getto di calcestruzzo sarà avviato verso fine settimana e proseguirà senza sosta fino al completamento del cassone che, una volta messo in galleggiamento, a maggio sarà posato davanti al porto di Sampierdarena, dove sarà affondato nella sua sede definitiva, al di sopra dello scanno di imbasamento realizzato sulle colonne di ghiaia. In parallelo, sempre nel cantiere di Vado, proseguono sulla testata della piattaforma i lavori per l’installazione delle gru a servizio del secondo impianto galleggiante di prefabbricazione dei cassoni, uno speciale mezzo nautico denominato Tronds Barge 33, dotato di caratteristiche necessarie a sostenere l’allestimento delle attrezzature per la produzione dei cassoni di più grande dimensione.

