Nuovo parco della Foce, Bucci: “Pronto entro fine 2024” ma per gli alberi si potrebbe dover aspettare

Genova. Non più ottobre 2024, ma comunque entro la fine dell’anno. Leggermente spostata in avanti rispetto al previsto la scadenza per l’inaugurazione del futuro, nuovo, parco urbano di piazzale Kennedy, alla Foce, voluto dall’architetto Renzo Piano nell’ambito del progetto Waterfront Levante.

A parlare di lavori conclusi entro la fine del 2024 è il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della presentazione di Euroflora 2025, che sarà in parte ospitata dentro la ex fiera di Genova e in parte nel nuovo spazio cittadino.

