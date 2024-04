Olimpiadi di Scienze della Terra: brilla la stella di Francesco Patrì del Capellini Sauro

Francesco Patrì della classe 4d del liceo scientifico opzione scienze applicate dell’IIS Capellini Sauro si è classificato al primo posto nelle Olimpiadi di Scienze della Terra tenutasi nei giorni scorsi al Liceo Cassino a Genova.

“Lo studente parteciperà alla fase nazionale che si svolgerà l’11 maggio a Assisi – si legge in una nota -. Il risultato, accolto con grande soddisfazione dal dirigente scolastico Antonio Fini, dal vicepreside Mauro Patrì e dal professor Roberto Antiga docente di scienze della classe), rappresenta il risultato di un’attività didattica laboratoriale, con particolare riguardo alle situazioni reali, fondamentale per un approccio corretto ed efficace ad una disciplina molto spesso trattata in chiave prettamente nozionistica”.

