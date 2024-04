Pasqua ad Alassio, la minoranza: “Due piazze centrali ancora ridotte a cantieri. E i fuochi del Color Show hanno danneggiato gli animali”

Alassio. “Le vacanze di Pasqua appena concluse non sono andate come ogni alassino sperava. Da una parte siamo stati penalizzati da una causa oggettiva quale il maltempo, dall’altra, nonostante gli sforzi degli operatori del turismo, la città non è stata presentata al meglio dall’amministrazione”. Lo affermano, in una nota, Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli, consiglieri di minoranza di “Alassio di tutti”.

“Per l’ennesima volta in un periodo di festa e di affluenza, due aree centrali di Alassio ossia piazza Airaldi Durante e piazza Partigiani, sono state interessate da lavori che ne hanno ostacolato la fruibilità. Lavori che, a detta proprio dell’amministrazione, dovevano concludersi prima di Pasqua”, aggiungono.

