Per Campo in ferro “bonifica o contenimento” e possibile alienazione per usi civili

Il dossier Campo in ferro, l’area più occidentale della base navale della Spezia utilizzata come discarica in passato, “fa parte del processo complessivo di rilancio dell’arsenale”. Lo ha detto questa mattina l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, che lascia il Comando marittimo Nord dopo trenta mesi. L’area al confine con il borgo di Cadimare è oggetto in questi giorni di un processo di caratterizzazione dei fondali nella zona esterna alla Darsena Duca degli Abruzzi, che rilancia il processo di bonifica di una vera e propria bomba ecologica a due passi dalla città.

“Il Campo in Ferro è una realtà sofferente che deve essere bonificata – ha detto Ribuffo -. Abbiamo avviato un processo di caratterizzazione sulla base dei cui risultati, e di analisi che seguiranno, verrà deciso se procedere a una bonifica completa o a un contenimento. Dipenderà dalla gravità dei dati che dovremo recepire. Tutto questo farà parte del processo complessivo di rilancio dell’arsenale”. Il riferimento è al progetto Base Blu, già passato dal parere positivo del parlamento e parzialmente finanziato, ma anche al cosiddetto “arsenale 5.0”, annunciato dal ministro Guido Crosetto in occasione di Seafuture 2023 e dell’inaugurazione del Polo nazionale della subacquea, ancora da svelare nei suoi termini puntuali.

