Portaerei Trieste pronta a fine estate: “Rimarrà alla Spezia per addestramento equipaggio”

La consegna di Nave Trieste alla Marina Militare avverrà nei prossimi mesi, ma la nuova portaerei rimarrà comunque alla Spezia per i mesi successivi. La conferma arriva dall’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, oggi in città per il passaggio di consegne al Comando marittimo Nord. La landing helicopter deck costruita da Fincantieri, la cui consegna era inizialmente ipotizzata per la primavera, sostituirà il Garibaldi arrivato ormai alla “pensione”.

“Nave Trieste sarà pronta credo subito dopo l’estate – ha detto Berutti Bergotto -. Stiamo adattando il pontile Varicella all’interno della base navale per permettere il suo ormeggio, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione elettrica. Rimarrà qui per un periodo abbastanza lungo per permettere l’addestramento dell’equipaggio e il successivo ingresso nella squadra navale”. Il progetto di ammodernamento del Varicella 1, di fronte al borgo di Marola, è stato elaborato alla fine del 2022.

