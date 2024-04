Premiazione primi nati a Carcare, l’amministrazione replica alla minoranza: “Accuse indegne”

Carcare. L’amministrazione comunale del sindaco Rodolfo Mirri respinge “con forza le indegne accuse di condurre politiche clientelari mosse dall’opposizione, per le quali ci riserviamo di valutare se esistano gli estremi per procedere legalmente mediante una querela per diffamazione a mezzo stampa”.

“Come affermato dalla minoranza, le farmacie presenti sul territorio carcarese sono due, pertanto va da sé che se quest’anno per l’evento ‘Un pacco dono per i nuovi nati del 2023’ è stata scelta la farmacia Dr. Max, la quale ha immediatamente manifestato la propria disponibilità ad aderire a tale iniziativa, nel 2025, se lo vorrà, sarà la farmacia Padre Pio a contribuire all’organizzazione del suddetto evento. Questa si chiama logica dell’alternanza, non politica clientelare o, tantomeno, ‘simpatia’ per un’attività commerciale, altra menzogna del gruppo Insieme per Carcare rivolta alla nostra Giunta, come quella di aver fatto pubblicità occulta, senza nemmeno riflettere sul fatto che, a questo punto, qualsiasi soggetto privato non si dovrebbe più coinvolgere in iniziative solidali, perché è di questo che si tratta”.

