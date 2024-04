Carcare. Una vittoria fondamentale per avvicinare in maniera netta l’obiettivo playoff. Questa sera presso il “Candido Corrent” di Carcare Città di Savona e Speranza si sono affrontate nel recupero della gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

La partita era stata sospesa esattamente un mese fa a causa della pioggia torrenziale abbattutasi sul “Picasso” (impianto di casa dei biancoblù fino a due giornate fa).

