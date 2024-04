Processo Ponte Morandi, i consulenti in aula: “Crollo dovuto a un difetto occulto di costruzione, impossibile rilevarlo”

Liguria. Il crollo del ponte Morandi è stato determinato dalla corrosione dei cavi primari a causa di un “difetto di costruzione occulto” sull’antenna della pila 9. L’opera era sottoposta a controlli visivi ed altre indagini diagnostiche che tuttavia “non erano in grado di evidenziare la presenza del difetto” che era “evidentemente noto ai costruttori “ che tuttavia non ne lasciarono “alcuna traccia nella documentazione successiva che, al contrario, confermava una corretta realizzazione dell’opera”.

Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati i consulenti tecnici nominati dai 16 imputati, ex dirigentei e tecnici di Spea, la controllata di Autostrade per l’Italia che aveva il compito di eseguire le ispezioni e i controlli sul viadotto Polcevera. Il documento, elaborato da dodici consulenti di parte e lungo 645 pagine, è stato depositato nei giorni scorsi e sarà la base dell’esame degli stessi consulenti che si svolgerà in aula, nel processo in corso per il crollo del viadotto, a partire dall’8 aprile.

