Puc Arcola, Paganini: “Nessun congelamento in atto, proroga su Vas concordata con Regione”

“C’è odore di strumentalizzazione partitica sul tema riguardante il procedimento di approvazione regionale del Piano urbanistico comunale di Arcola”. Si apre così l’intervento della sindaca arcolana, Monica Paganini. “Le procedure e le tempistiche stabilite dalla legge per l’approvazione dei Piani Urbanistici sono contenute nell’art. 38 della Legge Regionale n. 36/1997 ss.mm.ii – prosegue la nota della prima cittadina -. In materia di Puc, gli uffici regionali aprono tre ambiti di istruttoria: Difesa del suolo-Piano di bacino; Urbanistica; Vas ambientale. I tempi di questi procedimenti non sono coincidenti tra loro ma seguono scansioni e ambiti di approvazione differenti secondo le citate norme di legge. Nel caso di Arcola si stanno svolgendo efficaci interlocuzioni con gli uffici regionali. Il settore Difesa del suolo – Piano di bacino (Idraulica) ha completato la sua istruttoria in data 12/02/2024 e ha chiuso il procedimento dando il parere positivo. Il settore Urbanistica dovrebbe definire l’istruttoria entro i termini dell’11 giugno 2024. Sono in corso le interlocuzioni per condividere i profili evidenziati. Il settore Direzione generale territorio deve esprimersi con Vas (Valutazione ambientale strategica) e ha compiuto una prima istruttoria che ha comportato la necessità di alcuni aggiornamenti, dovuti in particolare all’adeguamento normativo nel frattempo intervenuto, che l’ufficio sta prontamente disponendo. Circa i tempi di chiusura del procedimento Vas, che la stessa Regione non avrebbe definito se non parzialmente nei termini dati (marzo), è stato concordato con la Regione stessa di prorogarli a giugno per la migliore definizione del procedimento. Nessun congelamento è in atto ma anzi un lavoro di interazione”.

“Nel frattempo – prosegue la sindaca uscente, nuovamente in corsa il prossimo giugno – sono state avviate da parte dell’ufficio comunale le istruttorie delle osservazioni (140) presentate da cittadini e imprese e che andranno a sovrapporsi al procedimento regionale. Occorre sottolineare che il Puc di Arcola presentato in Regione, grazie ad un lavoro puntuale degli uffici, è stato redatto secondo le nuove linee guida della Regione. È il primo Puc in provincia e il terzo in regione ad esser stato ‘tradotto’ secondo le nuove schede tecniche e categorie prescritte dalla Regione. Da non dimenticare che già dal 2023 era stata confermata anche in sede di presentazione in Consiglio comunale, la necessità di interagire con gli uffici regionali per adeguare alcuni punti, funzionali in particolare alla istruttoria ambientale, alle nuove normative intervenute”.

