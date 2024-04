Una sala di musica dedicata ai giovani in memoria di Piera Ghia: l’inaugurazione alle Opes di Cairo

Cairo Montenotte. Sono passati quasi due anni e mezzo dal tragico investimento in corso Mazzini, a seguito del quale, dopo alcuni giorni di coma, ha perso la vita la 70enne Giampiera Ghia, per tutti Piera.

Ma il suo ricordo è ancora vivo in tutta la comunità ed in particolare nella parrocchia cairese, per cui Piera si è sempre spesa, soprattutto per aiutare i giovani. E proprio ai giovani sarà dedicata la sala musicale a lei intitolata. L’inaugurazione questa sera, mercoledì 3 aprile, alle ore 20:45 presso l’oratorio Le Opes.

