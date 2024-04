È stata una pasquetta amarissima quella di un sarzanese che lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno, è stato derubato mentre si trovava all’interno del cimitero urbano di via Falcinello. L’uomo infatti si era recato, come ogni giorno, a far visita alla moglie e mentre lui si trovava all’interno in un momento sicuramente intenso e partecipato, qualcuno nel parcheggio adiacente all’ingresso principale, ha rovistato all’interno della sua auto. Un ladro ha infatti rotto un finestrino rubando una tracolla all’interno della quale, con il portafoglio, era custodito anche il bancomat da poco rinnovato. Per questo motivo il malvivente ha trovato anche un foglietto contenente il codice pin e si è subito precipitato in un vicino sportello dove ha ritirato mille euro in contanti. Tornato alla macchina, una decina di minuti dopo, l’uomo ha potuto solo constatare il danno al finestrino e il furto subito, sporgendo denuncia ai Carabinieri che sono ora al lavoro per cercare di risalire all’autore del gesto. La figlia invece attraverso i social ha lanciato un appello per chiunque possa aver ritrovato almeno i documenti contenuti nel portafoglio.

L’articolo Veglia sulla tomba della moglie e viene derubato proviene da Città della Spezia.

