Al castello di Lerici la Superba di mezzo millennio fa, tra allenamenti in abiti storici e atelier didattici

Con l’arrivo della primavera ripartono le uscite pubbliche dell’associazione Senza Tempo di Sarzana: primo appuntamento domenica 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:30 nell’ambito delle giornate di primavera al castello di San Giorgio di Lerici, in collaborazione con la Stl – Sviluppo Turismo Lerici.

«Il Castello di San Giorgio di Lerici rappresenta un punto focale di valorizzazione – spiega Simone Del Greco, presidente dell’associazione –, è la location ideale per lo sviluppo del nostro progetto rievocativo Milizia San Giorgio, interamente organizzato dalla associazione anche grazie al contributo dei propri volontari che ad oggi sono 35. L’idea è quella di ricostruire la vita civile e militare della Superba tra la fine del quindicesimo secolo e gli inizi del sedicesimo, utilizzando gli spazi esterni e interni del bene museale del castello. Faremo rivivere allo spettatore delle vere e proprie scene di allenamento in abiti storici, coinvolgendolo con atelier didattici relativi all’architettura militare e alla marineria rinascimentale». L’evento avrà una cadenza mensile, prossimi appuntamenti: domenica 26 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e

domenica 23 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Domenica 28 aprile la milizia si sposterà a Lucca all’interno del Real Collegio, partecipando al Festival Lucca Città di Carta: alle ore 11.30 Simone Del Greco presenterà il suo romanzo La carrozza nera, Gd Edizioni (dialoga con lui Daniela Tresconi), mentre alle ore 16 nella seconda corte avrà luogo un’esibizione in abiti storici.

