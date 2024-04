Borgata San Terenzo: “Nella situazione attuale impossibile partecipare al Palio”

Per quella che è la situazione attuale, il San Terenzo non sarà presente al prossimo Palio del Golfo: lo dice la stessa borgata nelle battute finali di un lungo comunicato diffuso oggi, di cui riportiamo alcuni passaggi. “Nessuna delle cose che verranno scritte sarà rivolta alla Borgata Marinara Venere Azzurra per un semplice motivo: dalle dimissioni della presidente Irene Lombardo, la Venere Azzurra non esiste più, esiste una borgata in mano alla Lega Navale”, la premessa della borgata. Che, facendo poi il punto sulle proprie vicende, parla di “una situazione tragica, che potrebbe portare alla chiusura della Borgata. Da inizio febbraio infatti, abbiamo dovuto abbandonare il garage di Via Garibaldi in cui erano ricoverate le barche e in cui era tenuta tutta l’attrezzatura come remi, motori, ecc. Abbiamo dovuto trasferire il tutto nella palestra di fronte, mettendo di fatto la parola fine all’attività degli atleti e degli allenatori, sia per motivi di spazio, sia per motivi igienici. Negli anni trascorsi ci siamo massacrati per costruire e mantenere questa palestra che, diversamente da ciò che qualcuno insinua, paghiamo mensilmente 350€ più le utenze, una spesa folle per le nostre finanze! A maggior ragione ora che questa cifra è totalmente destinata a pagare l’affitto di un magazzino. Invitiamo chiunque a venire a vedere la situazione penosa in cui versano oggi i locali della borgata. A ciò aggiungiamo tutti i pericoli che abbiamo dovuto affrontare per otto anni, nell’indifferenza generale, nell’interrompere costantemente il traffico stradale per consentire alle barche e ai loro equipaggi di raggiungere il mare”.

“Da anni sappiamo che il momento di abbandonare il garage sarebbe dovuto arrivare, e proprio per questo dal 2016 abbiamo iniziato a rapportarci con l’amministrazione comunale per avere un ricovero per barche e attrezzatura a mare – proseguono dal San Terenzo -, luogo che era stato individuato sul molo di San Terenzo nella parte retrostante alle mancine ma, circa un anno fa, ci è stato comunicato il veto (più che legittimo) di Acam, in quanto nell’area individuata veniva rilevata la presenza di una vasca di decantazione. A ciò si aggiunga la volontà dell’amministrazione di destinare lo spazio della Venere Azzurra ad un progetto terzo esterno al mondo del Palio. Ci teniamo a precisare che su questo progetto la Lega Navale non ha mai proferito parola. Alla luce delle due questioni appena elencate l’amministrazione ha deciso di spostare la Lega Navale nel paese dove ha sede: Lerici. A ciò sarebbe seguito un cambio di destinazione del fondo: da progetto terzo a ricovero barche per la Borgata San Terenzo”. Si legge ancora: “In data 26/01/2024 viene indetta in Comune una riunione alla quale il sindaco invita tutte le borgate del Lericino per discutere e risolvere le problematiche logistiche di queste ultime, riunione di vitale importanza, alla quale la Borgata Lega Navale Lerici non si presenta. Da questa riunione nasce la delibera del Comune nella quale è stata presentata una riforma di spostamenti che avrebbe toccato quasi tutte le Borgate al tavolo. Nella riforma erano quindi compresi anche gli spostamenti di Borgata Lega Navale e San Terenzo. Alla Lega Navale avrebbero assegnato una sistemazione al Circolo Erix con spogliatoi, ricovero barche e posti barca al gavitello per i barchini. Al San Terenzo sarebbe stato assegnato il locale ex Venere che avrebbe permesso alla Borgata di sopravvivere potendo avere un ricovero barche e attrezzi a mare dopo quasi un secolo.

A questo punto riteniamo di aggiungere che sostenere l’idea per cui le barche da Palio possano essere tenute in piazza ed esposte alle intemperie per quattro stagioni l’anno, denoti mancanza di conoscenza dei sacrifici che vengono fatti per mantenere gli scafi”.

