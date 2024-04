Calenda lancia Cristina Lodi alle europee: “Mai stati così forti, andremo meglio dei sondaggi”

Genova. Giornata genovese per il leader di Azione Carlo Calenda. Nel primo pomeriggio l’evento La logistica del Nord Ovest al servizio delle filiere produttive e del turismo sul turismo, poi l’incontro alla sala Sivori (tutta piena e con diverse persone in piedi) per presentare la candidatura di Cristina Lodi alle elezioni europee.

I sondaggi, per ora, danno Azione al di sotto della soglia di sbarramento. Ma il senatore predica ottimismo: “Non sono mai entrato in una competizione elettorale con Azione così forte. Faremo molto meglio dei sondaggi, come è sempre stato. Penso che andremo molto meglio del 4% perché presenteremo la migliore lista mai presentata alle europee e non presenteremo una lista in cui c’è uno per il supporto all’Ucraina e uno contro. Sarà una lista per il supporto all’Ucraina, il rafforzamento della Nato, capacità di gestire la transizione energetica in modo intelligente per non distruggere posti di lavoro, pragmatismo in generale”.

