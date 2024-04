Camogli: al Sociale “Breve apologia del caos” di Santiago Sanguinetti

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli

Santiago Sanguinetti, uruguayano, è uno dei più importanti drammaturghi sudamericani contemporanei. Il Teatro Sociale di Camogli, sabato 6 aprile alle ore 21.00, mette in scena una delle pièce più emblematiche dello stile dell’autore e delle tematiche che ama affrontare: “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan”. Un vero evento, per Camogli, preceduto dalla possibilità di conoscere di persona Sanguinetti e dialogare con lui nell’incontro di venerdì 5 aprile, alle ore 17.00, nel Ridotto del Teatro Sociale, organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale La Filostoccola e l’associazione L’Ochin, a cui, oltre al drammaturgo, partecipano la traduttrice del testo, Teresa Vila, il regista dello spettacolo, Simone Luglio, e due attori, Giorgio Castagna ed Eleonora Angioletti (il cast è completato da Daniele Marmi e dallo stesso regista).

