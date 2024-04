Camogli: la consegna dei posteggi a pagamento in area ex scalo

Passato il ponte di Pasqua, l’area dell’ex scalo ferroviario attigua a piazzale Matteotti (Teatro) in Camogli dovrebbe essere consegnata, ultimata, sabato 6 aprile, ossia quaranta giorni dopo la consegna dei lavori. Se così non fosse la ditta dovrebbe pagare una penale (se contemplata) per ogni giorno di ritardo. Nelle foto la situazione questa mattina col cantiere in piena attività dopo molti giorni di calma. Il posteggio è destinato alla sosta a pagamento ed è rimasto inutilizzato a partire dal ponte dell’Immacolata.

A seguire la delibera di giunta che spiega i rapporti tra Comune e Novim, la ditta che ha realizzato quattro piani di box interrati e cinque sfiatatoi in area pubblica. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it